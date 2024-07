FC Barcelona bietet wohl bis zu 60 Millionen Euro für Dani Olmo – und blitzt bei RB Leipzig ab

So sollen die Katalanen bereit gewesen sein, 40 Millionen Euro zu zahlen. Allerdings habe man 20 Millionen Euro an Bonuszahlungen verhandeln wollen. Zuletzt wurde berichtet, dass Leipzig mindestens 60 Millionen Euro haben möchte. So viel soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag wert gewesen sein, die mittlerweile abgelaufen ist.

RB hat dank des Gesellschafters Red Bull jedoch keinerlei Zwang, Olmo abzugeben. "Dani genießt hohes Ansehen und ist unser Spieler - und das ist auch noch so, wenn wir nach der USA-Reise wieder ins Training starten und bis dahin nichts passiert", sagte Johann Plenge dem kicker. Der Vorstandsvorsitzende bekräftigte, dass Transfers nur "eine von vielen" Einnahmequellen sind.

"Klar ist: Unter Wert verkaufen wir keinen Spieler", sagte Plugge. Die 40 Millionen Euro des FC Barcelona werden in Leipzig wohl in die Kategorie "unter Wert" fallen. Neben Barça wurden zuletzt auch Manchester City und der FC Bayern mit Olmo in Verbindung gebracht. Ob einer dieser Klubs bereit ist, 60 Millionen Euro für den Spanier zu bezahlen, ist derzeit kaum vorherzusagen.