"Es gab Telefonate": Leverkusens Neuzugang Aleix García träumt von Transfer zum FC Barcelona

Der 27-Jährige hat eine starke Saison für Girona hinter sich, in 37 LaLiga-Einsätzen kam er auf drei Tore und sechs Assists. Aufgrund seiner guten Leistungen wurde García im November vergangenen Jahres auch erstmals für die spanische A-Nationalmannschaft nominiert, lief bisher zweimal für die Furia Roja auf. Einen Platz im EM-Kader des Europameisters erhielt er jedoch nicht.

García hat in Leverkusen einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Das erste Pflichtspiel mit dem neuen Klub steht am 17. August an, dann geht es im Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart. Der Bundesliga-Auftakt folgt dann knapp eine Woche später mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (23. August).