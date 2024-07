Ehemaliger Co-Trainer des BVB heuert offenbar bei Drittligist SpVgg Unterhaching an

Nach Informationen der Zeitungen Münchner Merkur und tz wird der 35-Jährige als einer von drei Assistenten das Trainerteam von Chefcoach Marc Unterberger unterstützen.

Zuvor bereits holte Unterhaching im Mai Benders Zwillingsbruder Lars. Dieser wird künftig als Trainer der U17-Bundesliga-Mannschaft arbeiten.

Sven Bender beendete 2021 bei Bayer Leverkusen seine Karriere als Profi. Gelegentlich kickt er jedoch noch zusammen mit Bruder Lars bei seinem Heimatverein TSV Brannenburg, wo er in der vergangenen Saison neunmal zum Einsatz kam und Aufstieg aus der Kreisklasse feierte.

2022 begann Bender seine Laufbahn als Trainer bei der deutschen U16-Nationalmannschaft. Ein Jahr später schloss er sich in selber Funktion der U17 des BVB an. Von dort holte ihn der BVB im vergangenen Winter kurz vor Weihnachten nach Dortmund.

Bender arbeitete zusammen mit dem damals ebenfalls verpflichteten Nuri Sahin an der Seite von Chefcoach Edin Terzic. Nachdem dieser im Juni sein Amt aufgab und Sahin zum Cheftrainer benannt wurde, gab der Champions-League-Finalist auch das Ende der Zusammenarbeit mit Bender bekannt. Es hieß, der ehemalige defensive Mittelfeldspieler wolle wieder näher bei seiner Familie sein, was in Unterhaching nun gegeben wäre.