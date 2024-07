DFL prüft offenbar Freigabe von Pyrotechnik in deutschen Stadien

In Deutschland will die DFL bei einer Freigabe demnach lediglich bestimmte Arten von Pyrotechnik erlauben. Gefährliche Böller und Raketen sollen so nach wie vor verboten sein, um die Gesundheit von anwesenden Fans nicht zu gefährden.

In den kommenden Wochen steht ein von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als Vorsitzendem der Sportministerkonferenz der Länder initiiertes Treffen von Politik mit DFL und DFB an. Dort soll es unter anderem auch um das Abbrennen von Pyrotechnik in deutschen Stadien gehen.