"Das ist völlig legitim": Angelo Stiller verteidigt Waldemar Anton gegen heftige Kritik von Fans des VfB Stuttgart

Anton hatte im Januar erst seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert, sich dabei aber eine Ausstiegsklausel einbauen lassen. Nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Mats Hummels war der BVB auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Anton stand bereits länger auf der medial spekulierten Wunschliste der Dortmunder.

In Stuttgart spielte der 27-Jährige eine starke Saison und sich so in den Kader der Nationalmannschaft bei der EM 2024. Dort absolvierte Anton immerhin zwei Partien für das DFB-Team als Einwechselspieler. Dem Vernehmen nach überweist der BVB 22,5 Millionen Euro an den Vizemeister. In Dortmund wird der Abwehrmann die Nummer drei tragen.