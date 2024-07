Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

BVB, Trainingslager: Termin, Fahrplan, Zeitplan, Orte, Gegner, Spiele bei der Vorbereitung von Borussia Dortmund auf die neue Saison

Der BVB startet bereits am 10. Juli offiziell ins Training, mehrere Tage also, bevor die Europameisterschaft in Deutschland abgeschlossen ist. Auf deutschem Boden finden dann die ersten beiden Testspiele statt - zuerst am 12. Juli gegen Alemannia Aachen und dann am 17. Juli gegen Erzgebirge Aue.

Danach geht es weiter mit der Asien Tour, für die sich die Schwarzgelben am 19. Juli in Richtung Asien begeben. Dort stehen dann wieder Testspiele an. Am 21. Juli geht es in Thailand gegen BG Pathum United zur Sache, während am 24. Juli in Japan Cerezo Osaka wartet. Der Rückflug nach Deutschland ist für den 25. Juli geplant.

Schließlich halten die Dortmunder vom 28. Juli bis 6. August ein Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz, wo ebenfalls wieder ein Testspiel absolviert wird - am 6. August gegen LaLiga-Klub FC Villarreal. Zum letzten Mal getestet wird am 10. August gegen Aston Villa, ehe der BVB am 17. August mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck in die Pflichtspielsaison startet.