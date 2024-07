Unterschiedliche Ansichten? BVB vor Showdown im Poker um Paris Brunner

Wie die Sport Bild berichtet, wird das "entscheidende Gespräch" zwischen den BVB-Verantwortlichen und der Brunner-Seite noch im Juli stattfinden. Zuvor soll es noch ein Gespräch zwischen dem neuen Trainer Nuri Sahin und dem 18-jährigen Stürmer geben.

Angeblich fordert Brunner, dem bereits ein Angebot des BVB vorliegen soll, eine ständige Teilnahme am Training der Profis. Außerdem wolle der U17-Weltmeister mit ins Trainingslager, das die Dortmunder vom 1. bis zum 9. August in der Schweiz in Bad Ragaz abhalten.

Dagegen soll Sahin dazu tendieren, den Youngster zwar regelmäßig, aber nicht immer bei der ersten Mannschaft mittrainieren zu lassen.