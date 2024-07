Arda Güler in die Bundesliga? Das ist dran an den Gerüchten um das Wunderkind von Real Madrid

Güler war vor gut einem Jahr für 20 Millionen Euro von Fenerbahce nach Madrid gewechselt. Beim spanischen Spitzenklub tat er sich - auch verletzungsbedingt - lange schwer, kam in den ersten neun Monaten bei Real kaum zum Einsatz. Erst gegen Ende der abgelaufenen Saison startete Güler durch, erzielte an den letzten sechs LaLiga-Spieltagen fünf Tore.

Gülers Vertrag in Madrid ist bis 2029 datiert. Da er mit der Türkei bei der EM 2024 das Viertelfinale erreicht hatte, steigt Güler erst verspätet in die Vorbereitung bei Real ein.

Der Pflichtspielauftakt der Königlichen ist schon nicht mehr weit entfernt, am 14. August tritt die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti im UEFA Super Cup gegen Atalanta Bergamo an. In LaLiga geht es dann am 18. August mit einem Auswärtsspiel bei RCD Mallorca los.