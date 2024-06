Zurück zu Manchester United? Jadon Sancho mit vermeintlichem Abschiedspost in Richtung BVB

In den sozialen Netzwerken hat der Engländer sich ausführlich beim BVB für die Chance bedankt, die Saison so zu Ende bringen zu können. Mögliche Abschiedsworte?

"Was für verrückte sechs Monate", richtete sich Sancho zunächst an den BVB: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, diese Momente machen uns nur stärker! Ich bin so dankbar, Teil einer so großartigen Gruppe von Spielern zu sein."

Anschließend gratulierte er Real Madrid zum Gewinn der Champions League und bedankte sich bei den BVB-Fans für die Unterstützung. "Vielen Dank an Edin Terzic, Sebastian Kehl und Hans-Joachim Watzke, dass ihr an mich geglaubt und mich zurückgeholt habt", ergänzte Sancho.