"Mein großer Bruder": Jadon Sancho mit emotionaler Botschaft an einen Spieler des BVB

In einem Post bei Instagram schrieb Sancho in Richtung Reus: "Abschied von einer BVB-Legende und meinem großen Bruder. Während du ein neues Kapitel beginnst, will ich mich einfach nur für alles bedanken, was du für mich getan hast. Du hast mich unter deine Fittiche genommen und ich habe auf und außerhalb des Rasens so viel von dir gelernt."

Es sei "eine Ehre" gewesen, an Reus' Seite zu spielen, so Sancho weiter. Dafür werde er "für immer dankbar" sein.

Reus verlässt den BVB mit auslaufendem Vertrag nach zwölf Jahren in diesem Sommer. Auch für Sancho ist das Kapitel BVB erst einmal vorüber. Die sechsmonatige Leihe des Engländers ist beendet und er kehrt vorerst zu Manchester United zurück. Allerdings bemühen sich die Dortmunder um eine Weiterverpflichtung. Am Wochenende wurde in diesem Zuge bekannt, dass United die Ablöseforderung für den Rechtsaußen deutlich reduziert haben soll.