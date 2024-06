BVB, News und Gerüchte: Nuri Sahin soll auf Edin Terzic folgen und neuer Trainer von Borussia Dortmund werden - Interesse an Kolumbien-Talent?

BVB, News: Mats Hummels reagiert auf turbulenten Tag

Mit Edin Terzic soll sich Mats Hummels zerstritten haben, am Donnerstag verkündete Borussia Dortmund den Rücktritt des Coaches, der den BVB in der abgelaufenen Saison ins Champions-League-Finale geführt hatte. Wenig später meldeten dann die Ruhr Nachrichten, dass Hummels den BVB wohl ebenfalls verlassen wird und der Verein ihm keinen neuen Vertrag anbietet.

Hummels nahm diese Dichte an Nachrichten zum Anlass, um auf Instagram vielsagend zu reagieren: "Den heutigen Tag zusammenzufassen, wird auch für mich eine Herausforderung."

Hummels' aktuelles Arbeitspapier in Dortmund läuft Ende Juni aus. Voraussichtlich wird er den BVB also ablösefrei verlassen und seine Karriere im Ausland fortsetzen. Die AS Rom soll Interesse an dem 35-jährigen Innenverteidiger anmelden.