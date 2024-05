Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 2:2: Fohlen retten spätes Remis nach Woltemade-Show

Der eingewechselte Florian Neuhaus rettete in der Nachspielzeit (90.+1) per Handelfmeter nach Videobeweis das Remis. Robin Hack hatte die Gladbacher früh in Führung (8.) gebracht. Dann drehte Bremens Nick Woltemade aber mit seinen ersten Bundesligatreffern (45. und 65.) die Partie.

Bremen verpasste am 36. Geburtstag von Trainer Ole Werner damit einen möglichen Schritt in Richtung Europa, machte aber immerhin den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt. Gladbach hat - zumindest bis Sonntag - nun fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

"Niemand blendet hier die Tabelle aus", hatte Seoane vor der Partie gesagt und nach zuletzt drei sieglosen Spielen einen "defensiv stabilen" und "vorne aktiven" Auftritt seiner Elf gefordert. Dem kamen die Fohlen nur in der Anfangsphase nach.