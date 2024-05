"Ein unglaublicher Ritt": VfB Stuttgart winkt nach Monster-Saison bereits im August der erste Titel

© getty

Deniz Undav: "Mich haben alle fertig gemacht"

"Ich habe vor drei Monaten gesagt, die zwei besten Mannschaften in Deutschland haben gespielt, mich haben alle fertig gemacht. Könnt' Euch alle jetzt bei mir entschuldigen - ich glaube, ich habe recht gehabt, oder?", sagte Nationalspieler Deniz Undav bei Sky und erinnerte an seine Aussage nach dem Stuttgarter 2:2 in Leverkusen.

Der Spielzeit gab Undav schlicht die Note "Eins plus". In seinem womöglich letzten VfB-Spiel hatte Doppelpacker Serhou Guirassy (23./31.) seine Saisontreffer 27 und 28 für die Schwaben erzielt, die mit 73 Zählern ihre Punktzahl aus der Meistersaison 2006/2007 (70) überboten. Die Joker Wooyeong Jeong (75.) und Silas (83.) erledigten den Rest für wieder einmal sehr spielfreudige Schwaben.

"Ich bin übertrieben glücklich, ich glaube, wir haben das verdient, Zweiter zu werden. Was gibt es Besseres?", fragte Undav und gab die Antwort gleich selber: "Meister natürlich, aber Leverkusen war zu stark."