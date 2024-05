Große Emotionen zum Heim-Abschied: "Legende" Christian Streich in Freiburg gefeiert

Als der emotionale Feiertag in Freiburg seinen Höhepunkt erreichte, bewies Christian Streich mal wieder seine menschliche Größe. Auf der Ehrenrunde wollte ihm ein aufs Feld stürmender Fan ganz nahe sein, wurde aber dabei von einem Ordner rüde abgegrätscht. Streich half dem in Tränen aufgelösten jungen Anhänger liebevoll auf, lag sich sekundenlang mit ihm in den Armen. Diese Szene war aber nur ein Highlight einer emotionalen Abschiedsparty - auch wenn Streich all die Plakate, Geschenke, Gesänge und T-Shirts nicht überbewerten wollte.

"Die Leute haben freundlicherweise applaudiert und ich habe ihnen applaudiert, weil sie auch toll sind", sagte Streich nach dem 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Heidenheim in gewohnter Bescheidenheit: "Ich möchte mich einfach nur herzlich bedanken für alles." Den Abend seines 195. Bundesliga-Heimspiels ließ er im Kreise seiner Liebsten ausklingen. "Meine Schwester und meine Eltern sind da, dann essen wir was und trinken ein Glas Wein zusammen", erzählte er: "Schön im Garten."

Seit 2012 sorgte er selbst für ganz viele schöne Momente, Streich hat in ganz Fußball-Deutschland Herzen erobert. Selbst Heidenheimer Spieler und Fans huldigten ihm mit Standing Ovations. Die Freiburger Anhänger bejubelten ihren Kulttrainer ohnehin lautstark als "besten Mann" und zogen von ihrer "Legende" vor der Kurve eine überlebensgroße Pappfigur hoch. Die Spieler trugen Shirts mit der Aufschrift: "Niemals geht man so ganz. Danke für alles!"