Bundesliga: Welche deutschen Teams spielen in der nächsten Saison in der Champions League?

Die Champions-League-Saison 2023/24 ist noch nicht zu Ende, Borussia Dortmund und Real Madrid kämpfen am 1. Juni im Londoner Wembley Stadium um den Henkelpott. Um 21 Uhr geht es los.

Nichtsdestotrotz wirft SPOX einen Blick in die Zukunft und schaut sich die Situation der deutschen Klubs in der nächsten Saison an. Wie viele Bundesligisten nehmen am reformierten Wettbewerb teil? Im Folgenden gibt es die Antwort.