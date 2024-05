VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf: Gilt in der Bundesliga Relegation die Auswärtstorregel?

17 der 18 Bundesliga-Teilnehmer für die Saison 2024/25 sind bereits bekannt, nur noch einer fehlt also. Dieser wird mit der Relegation zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf ermittelt. Der 16. der Bundesliga aus Bochum misst sich in zwei Spielen gegen den Dritten der 2. Bundesliga aus Düsseldorf.

Das Hinspiel findet am Donnerstag (23. Mai) in Bochum statt, das Rückspiel steigt am Montag (27. Mai) in Düsseldorf um 20.30 Uhr.