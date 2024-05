VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf, Bundesliga Relegation: Termin, Uhrzeit, Ort, Spielplan, Zeitplan, Übertragung Hinspiel und Rückspiel im Free-TV und Livestream

Die Saisons in der Bundesliga und 2. Bundesliga sind vorbei. Zwei Teams kämpfen allerdings noch um den letzten vakanten Platz in der 1. Liga. Der VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf müssen in diesem Jahr in der Bundesliga-Relegation antreten, wo der Tabellensechzehnte der Bundesliga auf den Tabellendritten der 2. Liga trifft.

Der VfL Bochum hat ein enttäuschendes Wochenende hinter sich. Die Ausgangslage vor dem letzten Bundesligaspieltag war vielversprechend für die Bochumer. Weil die Konkurrenz aber nicht patzte und der VfL selbst mit 1:4 gegen Werder Bremen unter die Räder kam, muss der VfL Bochum nun in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.

Fortuna Düsseldorf stand schon vor dem letzten Spieltag in der 2. Liga sicher auf dem Relegationsplatz. Die Generalprobe für das Duell gegen den Erstligisten meisterte Düsseldorf dennoch am letzten Wochenende. Die Mannschaft von Daniel Thioune besiegte den 1. FC Magdeburg mit 3:2.