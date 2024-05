VfB Stuttgart vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

In der Bundesliga geht es für den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach nicht mehr um viel. Die Stuttgarter können immerhin noch auf den zweiten Platz klettern, einen Champions-League-Startplatz haben sie jedoch so oder so sicher. Gladbach dagegen hat mit Europa nichts zu tun, muss sich jedoch auch nicht mehr um den Abstieg sorgen machen.

Die beiden Mannschaften treffen am heutigen Samstag (18. Mai) im Rahmen des 34. Spieltags aufeinander. Um 15.30 Uhr geht es in der MHP-Arena (Stuttgart) los.