Union Berlin vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Die Sonntagsspiele in dieser Saison liegen in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst beginnt seine Übertragung eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel, also um 14.45 Uhr. Folgende Besetzung ist auf DAZN1 und im Livestream über App oder Website am Start:

Moderator: Benni Zander

Kommentator: Max Siebald

Experte: Sebastian Kneißl

Kostenfrei ist der Dienst allerdings nicht, Ihr benötigt ein Abonnement. Die Pakete DAZN Unlimited und DAZN Football inkludieren die höchste deutsche Spielklasse.