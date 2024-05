TSG Hoffenheim, Europacup: So ziehen die Kraichgauer in die Europa League oder Conference League

© getty

TSG Hoffenheim, Europacup: So ziehen die Kraichgauer in die Europa League

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo beschäftigt sich jedoch nicht nur mit den hinteren Mannschaften, sondern auch mit Platz sechs, auf dem aktuell Eintracht Frankfurt mit drei Punkten Vorsprung liegt. Hoffenheim müsste also hoch genug gewinnen, um eine Tordifferenz von -3 im Vergleich zu Frankfurt noch in 0 umzuwandeln (Hoffenheim hat mehr Tore geschossen als die SGE und wäre dadurch im Vorteil), und Frankfurt müsste verlieren.

Auch als Tabellensiebter könnte sich Hoffenheim für die Europa League qualifizieren. Wenn eben, wie oben erwähnt, der BVB die Königsklasse gewinnt. Wären die Kraichgauer in diesem Szenario am Ende der Saison Tabellensechster, dann würde man sich sogar noch für die Champions League qualifizieren, da dank des BVB-Triumphes sechs Bundesligisten an der Königsklasse teilnehmen dürften.