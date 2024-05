Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Bundesliga letzter Spieltag heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga besitzen der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Vereinzelt wurden in der laufenden Saison Spiele der höchsten deutschen Spielklasse auch im Free-TV übertragen, doch dies ist heute nicht der Fall. Deshalb kommen also nur DAZN und Sky für heute infrage.

Nachdem heute Samstag ist und dieser Wochentag ganz alleine Sky gehört, ist der Pay-TV-Sender auch für die Übertragung aller heutigen Spiele verantwortlich. Dafür werden von Sky Sport Bundesliga 1 (HD) bis Sky Sport Bundesliga 10 (HD) alle Sender belegt. Neben den Einzelspielen wird bei Sky auch eine Konferenz angeboten. Diese ist bei folgenden Kanälen auffindbar: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD).

Wer die Spiele im Livestream von Sky sehen möchte, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW, um sich Zugang zu verschaffen.