"Sie ist sehr stark": Jadon Sancho von Borussia Dortmund weist Kritik an Bundesliga zurück

"Sie ist sehr stark. Leute kritisieren die Bundesliga aus irgendeinem verrückten Grund. Ich weiß nicht warum, aber für mich ist sie eine großartige und harte Liga", erklärte Sancho nach der 0:3-Pleite des BVB am Samstag.

Der bis zum Sommer von Manchester United nach Dortmund verliehene Flügelspieler ergänzte: "Wie man heute sieht, hat Mainz uns heute geschlagen. Also noch einmal, alles ist hier 50:50."

In Sanchos Heimatland England wird die Bundesliga häufig als "Farmers League" (Bauernliga) verspottet. Demnach sei die höchste deutsche Spielklasse nur zur Ausbildung von Spielern gut, die sich die Klubs aus der Premier League dann nach Belieben unter den Nagel reißen können.

In dieser Saison schnitt die Bundesliga allerdings deutlich besser als die Premier League ab und darf sich wie auch die Serie A in der kommenden Spielzeit über einen fünften Startplatz in der Champions League freuen.

Mit dem BVB und Bayer Leverkusen stehen zudem gleich zwei deutsche Klubs in einem Europapokal-Endspiel: Sancho mit der Borussia im Finale der Königsklasse und die Werkself in der Europa League.