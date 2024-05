SC Freiburg in den Europacup: So können es die Breisgauer noch in die Europa League oder Conference League schaffen

© getty

SC Freiburg in den Europacup: So können es die Breisgauer noch in die Conference League schaffen

Ob es Freiburg in den Europacup für die nächste Saison schafft, wird man am 34. und finalen Spieltag der Saison 2023/24 sehen. Aktuell haben sieben Mannschaften einen Platz für die bevorstehenden Europacup-Wettbewerbe sicher. Während die ersten fünf in die Champions League ziehen, darf sich der Tabellensechste über die Europa League und der Tabellensiebte über die Playoffs zur Conference League freuen.

Freiburg befindet sich im Moment auf Platz acht, wäre also nicht für Europa qualifiziert. Noch kann das Team von Trainer Christian Streich aber den siebten Platz erreichen. Die TSG Hoffenheim hat davor nämlich nur einen Punkt mehr als die Breisgauer.

Verliert oder spielt die TSG am Samstag gegen den FC Bayern München unentschieden und gewinnt Freiburg zugleich gegen Union Berlin, würde man in der Tabelle an Hoffenheim vorbeiziehen und den siebten Platz eintüten.