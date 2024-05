Bundesliga Relegation: Wo läuft Fortuna Düsseldorf vs. VfL Bochum heute live im Free-TV und Livestream?

Gute Nachrichten: Sat.1 hat sich Rechte an den Relegationsspielen gesichert, Ihr könnt das Duell zwischen Düsseldorf und Bochum also kostenfrei in voller Länge sehen. Schaltet einfach ab 19.50 Uhr im Free-TV oder im Livestream via App oder ran.de zu den Vorberichten ein.

Ihr habt ein Sky-Abo? Dann seid Ihr natürlich ebenfalls versorgt, auf Sky Sport Bundesliga geht es um 20 Uhr los. Hier könnt Ihr zwischen Pay-TV und dem kostenpflichtigen Livestream über SkyGo oder WOW wählen.

Die dritte Option ist OneFootball. Dort kann man die Übertragung einzeln buchen.