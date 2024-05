"Eine absolute Legende": Joachim Löw singt Loblied auf Bundesliga-Trainer

"Heute kommt ein ganz besonderer Gast. Jemand, der eine absolute Legende in Freiburg und der Bundesliga ist", sagte Löw in einer Videobotschaft vor Streichs Auftritt im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF am Samstagabend.

Der Weltmeister-Coach von 2014 bezeichnete den 58-Jährigen als "liebenswerten Leuchtturm", der dem Fußball viel gegeben habe: "Und der nicht nur die Fußball-Welt besser gemacht hat."

"Dass man das zwölf Jahre am Stück mit diesem Erfolg durchziehen kann, das ist eine immens starke Leistung. Wenn es den Christian jetzt nicht geben würde, dann müsste man ihn erfinden", so Löw.

Streich ist seit Dezember 2011 Cheftrainer in Freiburg, wird am Saisonende allerdings von seinem Posten zurücktreten. Damit bleiben dem Mann aus Weil am Rhein als SCF-Coach nur noch die Spiele gegen den 1. FC Heidenheim am kommenden Samstag und am letzten Spieltag bei Union Berlin.