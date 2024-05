Jadon Sancho vom BVB spricht vor Champions-League-Finale über sehr schwere Zeit: "Ich glaube nicht, dass ich mich vollständig erholt habe"

Sancho war in jenem EM-Endspiel gegen Italien im Wembley-Stadion kurz vor dem Ende der Verlängerung eingewechselt worden. Der damals 21-Jährige übernahm im Elfmeterschießen dann Verantwortung, konnte seinen Versuch aber ebenso wie Marcus Rashford und Bukayo Saka nicht verwandeln. England verlor letztlich und musste Italien den EM-Titel überlassen, während sich Sancho, Rashford und Saka nach der Partie rassistischen Beleidigungen ausgesetzt sahen.

"Es war hart. Die Reaktion war nicht schön", blickte Sancho nun im Mirror zurück. "Es ist eine Erinnerung, die ich zu verdrängen versuche. Aber ich muss einfach positiv bleiben."

Sancho führte aus: "Die Menschen haben in dem Moment Dinge gesagt, die sie sicherlich nicht so gemeint haben. Aber sie müssen verstehen, dass es etwas mit uns macht, wenn sie so etwas sagen. Nach dem Spiel kam die Sommerpause und der Sommer war hart. Ich dachte die ganze Zeit: 'Warum musste es ich sein?'"

Er habe sich gefühlt, "als hätten wir unser Land im Stich gelassen. Ich weiß, dass das nicht so war, aber so hat es sich in dem Moment angefühlt."

Natürlich habe er auch die guten Reaktionen und die Liebe wahrgenommen, die ihm, Rashford und Saka nach den Anfeindungen Halt gaben, betonte Sancho zwar. "Aber dennoch schwirrt mir das manchmal noch im Kopf herum. Ich glaube nicht, dass ich mich schon vollständig erholt habe - aber ich tue mein Bestes."