Größter Aufreger, herbste Enttäuschung, bester Youngster: Die Tops und Flops der Bundesliga-Saison 2023/24

Bundesliga, Top-Transfer der Saison: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Denkt man rückwirkend an mögliche Bundesliga-Top-Transfers aus dem Sommer 2023, so kommen einem zwei Spieler direkt ins Gedächtnis: Harry Kane und Granit Xhaka. Und um eines direkt vorweg zu nehmen: Kane spielte beim FC Bayern eine herausragende Saison. An ihm und seinen 36 Tore in 32 Spielen lag es sicher nicht, dass sich die Münchner zum ersten Mal seit 2012 nicht deutscher Meister nennen dürfen.

Und trotzdem muss die Wahl beim Top-Transfer 23/24 auf Xhaka fallen. Der Schweizer brauchte nach seinem Wechsel vom FC Arsenal keinerlei Anlaufzeit, um sich das neue Umfeld zu gewöhnen und übernahm im Leverkusener Mittelfeld direkt die Verantwortung. Er war lautstarker Anführer, resoluter Abräumer und verlängerter Arm von Xabi Alonso auf dem Platz. Ohne ihn wäre es deutlich schwieriger gewesen, eine derart kompakte und gleichzeitig homogene Truppe zu formen.

Insgesamt war Xhakas Impact im Verein also etwas größer als der von Kane bei den Bayern. Vor allem, weil der FCB-Stürmer in wichtigen Spielen, beispielsweise beim direkten Aufeinandertreffen in der Rückrunde oder im Halbfinale der Champions League, immer etwas blass blieb.