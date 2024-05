Gladbach vs. TSG Hoffenheim, U19 Halbfinale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt A-Jugend Bundesliga im TV und Livestream?

Vier Mannschaften kämpfen noch um die deutsche Meisterschaft in der A-Jugend-Bundesliga. Für die Finalrunde qualifizierten sich Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach (beide West), Hertha BSC (Nord/Nordost) und die TSG Hoffenheim (Süd/Südwest).

Im Halbfinale kommt es zu den Begegnungen BVB vs. Hertha BSC und Gladbach vs. Hoffenheim. Los geht es am heutigen Mittwoch mit dem Hinspiel zwischen Gladbach und Hoffenheim, welches um 18.30 Uhr auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park angepfiffen wird. Das Rückspiel findet am Sonntag statt.

Gladbach belegte in der West-Staffel Platz zwei, während Hoffenheim die Staffel Süd/Südwest als Erster abschloss.