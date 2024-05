Gladbach vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Gladbach vs. Eintracht Frankfurt läuft heute nicht live im Free-TV oder im kostenlosen Livestream. Kostenpflichtig könnt Ihr das Spiel aber live verfolgen. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt Gladbach vs. Frankfurt mit dem Kommentar von Marcus Lindemann ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD sowie als Teil der vier Spiele umfassenden Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Im Livestream bietet Euch Sky zwei Möglichkeiten an, das Spiel zu verfolgen: via WOW (kostenpflichtig) und in der Sky-Go-App (ohne weitere Kosten für Bestandskunden) auf dem Endgerät Eurer Wahl.