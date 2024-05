Ein Lachen und eine kurze Antwort: Zinédine Zidane reagiert bei der Formel 1 auf die Gerüchte um den FC Bayern

Zidane war am Sonntagabend zu Gast bei der Formel 1 in Miami und lief vor dem Auftakt des Grand Prix durch die Startaufstellung. Am Sky-Mikrofon beantwortete der aktuell vereinslose Trainer einige Fragen - und anderem auch zu einem möglichen Engagement beim FC Bayern, wo er immer wieder als neuer Chefcoach ins Gespräch gebracht wird.

Zidane erklärt zunächst, er "hoffe", dass Real Madrid am Mittwochabend das Rückspiel im Champions League-Halbfinale gegen den FC Bayern gewinnen werde. "Aber es wird eine schwierige Aufgabe", so der ehemalige Spieler und Trainer der Blancos.

Auf die Frage, ob er in Zukunft als Trainer beim FCB anheuern werde, wirkte er kurz angebunden, lachte nur und sagte: "Nein, ich werde das Spiel sehen." Dann zog Zidane weiter.