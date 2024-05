FC Augsburg in den Europacup: So können die Schwaben noch in die Europa League oder Conference League kommen

© getty

FC Augsburg in den Europacup: So können die Schwaben noch in die Conference League kommen

Was jedoch möglich ist, ist der Sprung in die Conference-League-Playoffs. Aber auch das ist - sogar, wenn man den achten Platz erreicht - alles andere als in Stein gemeißelt. Der Grund: Der Achte der Bundesliga bekommt erst dann das Conference-League-Ticket, wenn Borussia Dortmund Real Madrid am 1. Juni im Finale der Champions League bezwingt.