Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Insgesamt sind am heutigen Sonntag, dem 5. Mai, drei Partien in der Bundesliga angesetzt. In der mittleren treffen ab 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen aufeinander, gespielt wird im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Bundesliga, 32. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin VfL Bochum 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt Bayer 04 Leverkusen 19.30 Uhr 1. FC Heidenheim 1. FSV Mainz 05

Das sind die Spiele des heutigen Sonntags - aber was ist mit der Übertragung? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.