Eintracht Frankfurt in die CL: So bekommen die Adler erneut ein Ticket für die Königsklasse

Traditionell war es immer so, dass die Bundesliga stets vier Startplätze für die Königsklasse bekam. Wegen der Reform, die die Teilnehmeranzahl für die CL von 32 auf 36 erhöht hat, ist Platz für mehr Mannschaften. Weil deutsche Teams in dieser Saison besonders gut performt haben, kriegt die Bundesliga einen fünften Startplatz. Das muss jedoch noch nicht alles sein. Gewinnt Borussia Dortmund nämlich das CL-Finale am 1. Juni gegen Real Madrid, bekommt die höchste deutsche Spielklasse sogar ein weiteres Ticket für die Königsklasse, womit es auch Frankfurt wieder schaffen könnte.

Voraussetzung ist jedoch, dass die Hessen Platz sechs in der Tabelle verteidigen. Dafür reicht am Samstag ein Unentschieden gegen RB Leipzig bereits aus, der Vorsprung auf die TSG Hoffenheim beträgt drei Zähler. Außerdem hat Frankfurt die bessere Tordifferenz (SGE: +1, TSG: -2). Um noch vom sechsten Platz gestoßen werden zu können, braucht die TSG erst einmal einen Sieg gegen den FC Bayern München. Aber auch dann würde die TSG wegen der Tordifferenz nicht unbedingt an Frankfurt vorbeiziehen.