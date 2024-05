BVB vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Drei Spiele sind in der höchsten deutschen Spielklasse noch zu absolvieren, am heutigen Samstag, dem 4. Mai, steht das Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg an. Um 15.30 Uhr geht's im Signal-Iduna-Park in Dortmund los.

Bundesliga, 32. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Augsburg 15.30 Uhr VfL Wolfsburg SV Darmstadt 98 15.30 Uhr Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 15.30 Uhr VfB Stuttgart FC Bayern München 18.30 Uhr 1. FC Köln SC Freiburg

SPOX liefert die wichtigsten Infos zur Übertragung des Duells zwischen Dortmund und Augsburg im TV und Livestream.