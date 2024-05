BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den SV Darmstadt 98 am 34. Spieltag der Bundesliga: Marco Reus ist bei seinem Abschied der Mann des Tages

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Darmstadt 98: Marco Reus

Reus führte den BVB in seinem letzten Heimspiel erstmals seit April 2023 als Kapitän aufs Spielfeld. Nach sieben Minuten trat er erstmals in Erscheinung, doch sein direkter Freistoß von der linken Seite flog einen Meter am rechten Pfosten vorbei. Vier Minuten später hätte er für die Führung sorgen müssen, doch sein wuchtiger Schuss aus elf Metern knallte an die Latte. Das tat Reus dann schließlich per Vorlage, seinen Pass donnerte Maatsen ins Netz. Es war Reus' 300. Scorerpunkt im Trikot des BVB. Noch kitschiger wurde es in Minute 38: Reus traf per direktem Freistoß wunderschön zum 2:0 - und seinem insgesamt 120. Bundesligator für Dortmund. Es war zugleich Reus' 100. Treffer im Stadion des BVB. Reus war an sechs der sieben Dortmunder Abschlüsse vor der Pause direkt beteiligt (vier Schüsse, zwei Vorlagen). Seinen zweiten Freistoßversuch lenkte Schuhen zur Ecke (56.). Zehn Minuten vor dem Ende bekam er Standing Ovations und verließ das Feld durch ein Spalier, das ihm seine Mitspieler bereiteten. Note: 1,5.