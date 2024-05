BVB angeblich unzufrieden mit Niklas Süle: Kommt es im Sommer zur Trennung?

Süle ist aktuell hinter Mats Hummels und Nico Schlotterbeck nur Ersatz in der Innenverteidigung der Schwarz-Gelben. Gleich mehrfach kam er in den vergangenen Wochen überhaupt nicht zum Einsatz, etwa in den Champions-League-Partien gegen Atlético Madrid und PSG oder in der Liga gegen die Top-Teams VfB Stuttgart, FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

Die Unzufriedenheit beim Klub währt schon länger. "Wir hatten uns natürlich gerade in den letzten Monaten mehr erhofft. Niklas kann mehr, das erwarte ich von ihm auch in den kommenden Monaten", hatte Sebastian Kehl schon im Januar erklärt. Der erhoffte Leistungssprung blieb allerdings aus.

Nun soll man bereit sein, den Topverdiener (laut Sky elf Millionen Euro jährlich) abzugeben. Allerdings muss sich erst ein Markt für den 49-fachen deutschen Nationalspieler finden, der noch bis 2026 an den Klub gebunden ist.