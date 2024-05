"Auf jeden Fall!" Deniz Undav spricht über Zukunft beim VfB Stuttgart

Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison am Neckar auf Torejagd gehen wird, stellte der derzeitige Leihspieler von Brighton & Hove Albion am DAZN-Mikrofon klar: "Ja, auf jeden Fall!"

Insbesondere die Tatsache, dass Undav mit dem VfB künftig in der Champions League auflaufen würde, spielt eine große Rolle. "Wir haben uns schon vorgestellt, wie geil es sein könnte, in der Champions League zu spielen. Wir werden versuchen, die Spiele zu genießen und so weit wie möglich zu kommen und nicht in der Gruppenphase auszuscheiden", sagte der Nationalspieler.

Undavs Leih-Vertrag läuft nach aktuellem Stand im Sommer aus, beim Premier-League-Klub ist sein Arbeitspapier noch bis 2027 datiert.

Eine Einigung zwischen den beiden Klubs gibt es allerdings noch nicht, wie der 27-Jährige gestand: "Es steht alles noch in den Sternen. Ich habe oft genug gesagt, was ich will und was ich denke. Jetzt muss man gucken, was passiert. Der Ball liegt bei Stuttgart und bei Brighton."

Angeblich sollen die Stuttgarter eine Kaufoption für Undav, der wohl auch ein Teil der deutschen Nationalmannschaft bei der EM sein wird, besitzen. Diese soll nach Informationen der Bild-Zeitung bei 18 Millionen Euro liegen. Sport1 berichtete sogar von über 20 Millionen Euro.