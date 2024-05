53 Millionen Euro Ablöse: FC Arsenal angeblich bei Benjamin Sesko von RB Leipzig in der Pole Position

© getty

RB sei dem Bericht zufolge einem Verkauf von Sesko nicht abgeneigt - wenn der von Arsenal gebotene Preis stimmt. Die Gunners wollen ihrerseits schnell Klarheit haben, denn Sesko wird bei der Europameisterschaft unter anderem gegen England in der Gruppenphase antreten und könnte seinen Marktwert mit starken Auftritten weiter steigern.

Sesko wechselte 2019 von NK Domzale aus seiner Heimat zum FC Salzburg. Nach einer Leihe zum FC Liefering startete er in Salzburg durch und wurde erst im vergangenen Sommer für 24 Millionen Euro nach Leipzig verkauft.

Bei den Sachsen glänzte Sesko in der vergangenen Saison: Ihm gelangen in 42 Pflichtspielen 18 Tore und zwei Vorlagen. Für Slowenien hat er in 28 Länderspielen schon elfmal getroffen.