1. FC Köln vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Live im Free-TV könnt Ihr Köln vs. Union Berlin heute nicht verfolgen. Das liegt an den Übertragungsrechten für die Spiele der Bundesliga in dieser Saison.

Gemäß der Verteilung werden alle Samstagsspiele live vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt, also heute auch Köln vs. Union Berlin.

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt die kostenpflichtige Liveübertragung für Sky-Abonnenten mit dem Kommentar von Martin Groß um 15.15 Uhr. Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft zudem die Konferenz der Samstagsspiele.

Sky zeigt 1. FC Köln vs. Union Berlin auch im Livestream. Zugriff darauf erhalten Kunden des Pay-TV-Senders über die App SkyGo auf dem Endgerät ihrer Wahl. Zudem können Interessierte ein Abo beim Sky-Streamingdienst WOW abschließen und dann die Partie dort live verfolgen.