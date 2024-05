1. FC Köln vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Die meisten Partien am heutigen Samstag, dem 4. Mai, steigen um 15.30 Uhr - wie gewohnt wartet am Abend aber noch das Topspiel auf uns. Diesmal im Programm: 1. FC Köln vs. SC Freiburg. Um 18.30 Uhr wird das Duell im Rhein-Energie-Stadion (Köln) angepfiffen.

Bundesliga, 32. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Augsburg 15.30 Uhr VfL Wolfsburg SV Darmstadt 98 15.30 Uhr Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 15.30 Uhr VfB Stuttgart FC Bayern München 18.30 Uhr 1. FC Köln SC Freiburg

Nun zur wichtigsten Frage: Gibt es eine Übertragung im Free-TV? Wir haben die Antwort.