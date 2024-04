VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum 1:0: Wind erlöst Wölfe: Bochum droht Sturz auf Platz 16

Jonas Wind strahlte. Das Ende seiner Durststrecke bescherte aber nicht nur dem Torjäger des VfL Wolfsburg Glücksgefühle. Mit seinem ersten Treffer seit November sorgte Wind für den wichtigen 1:0 (1:0)-Erfolg im Kellerduell gegen den VfL Bochum. Die Niedersachsen setzten sich damit weiter vom Relegationsplatz ab. Auf diesen könnte Bochum nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg am Sonntag abrutschen. Der Effekt des Trainerwechsels ist auch in der zweiten Partie unter Heiko Butscher ausgeblieben.

"Das war viel zu wenig", klagte der Bochumer Sportdirektor Marc Lettau bei Sky: "Es war ein Abnutzungskampf. In der zweiten Halbzeit war es wild. Das haben wir uns anders vorgestellt."

Ralph Hasenhüttl feierte hingegen im vierten Spiel als Wolfsburger Coach seinen zweiten Erfolg. Wind (43.) erlöste die Niedersachsen, die fünf der vergangenen sechs Begegnungen verloren hatten. Es war der erste Heimsieg des VfL in diesem Jahr.

Wolfsburg legte sofort den Vorwärtsgang ein und drängte auf die frühe Führung. Ein Kopfball von Sebastiaan Bornauw verfehlte das Tor aber knapp (10.). Nach einer Viertelstunde lösten sich die Gäste ein wenig aus der Umklammerung und kamen selbst zu längeren Ballbesitzphasen. Patrick Osterhage vergab die erste Möglichkeit (28.).