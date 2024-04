SC Freiburg - Mainz 05 1:1: FSV punktet erneut und verlässt die Abstiegszone

Die 34.300 Zuschauer mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten. Gregoritsch verwertete per Kopf eine Flanke von Ritsu Doan. Mit seinem siebten Saisontor setzte der Österreicher seine kuriose Serie fort: Schon in seinen drei Partien im SC-Trikot zuvor gegen Mainz war Gregoritsch an allen vier Freiburgern Treffer beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen).

Trotz des frühen Rückstands wirkten die Mainzer, bei denen Stefan Bell, Maxim Leitsch und Jessic Ngankam fehlten, nicht geschockt. Die Gäste drängten mit Wucht auf den Ausgleich.

Bei den Gastgebern, die unter anderem auf Matthias Ginter, Philipp Lienhart und den gesperrten Roland Sallai verzichten mussten, ging so gut wie nichts in der Offensive. Das änderte sich nach einer knappen halben Stunde. Gregoritsch hätte eigentlich erneut treffen müssen, FSV-Torwart Robin Zentner parierte überragend (29.).

Vier Minuten später war es SC-Keeper Noah Atubolu, der gegen Burkardt retten musste. In der 39. Minute verfehlte FSV-Toptalent Brajan Gruda das Freiburger Tor nur knapp. Sekunden später machte es Burkardt nach Vorarbeit von Anthony Caci besser. Es war das sechste Saisontor Burkardts.

Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte den Mainzern, die beste Chance in dieser Phase vergab aber Gregoritsch (58.). Danach passierte lange Zeit nicht mehr viel.