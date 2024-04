RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim 2:1: Königsklasse im Blick! RBL siegt in Heidenheim

Rose, der von seinen Assistenten Marco Kurth und Alexander Zickler vertreten wurde, hatte von derartigen Rechenspielen nichts wissen wollen. "Wenn, wäre, Konjunktiv - das bringt uns nichts", betonte der 47-Jährige vor der Partie: "Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen, punkten und uns über Platz vier qualifizieren."

Die Leipziger übernahmen in der Anfangsphase wie zu erwarten die Spielkontrolle und erarbeiteten sich die ersten Abschlüsse. Wirklich gefährlich wurde es erstmals jedoch auf der Gegenseite: Nach einem dicken Patzer von Castello Lukeba stand Kevin Sessa (11.) plötzlich frei vor RB-Torwart Peter Gulacsi, der den schwachen Abschluss aber zur Seite ablenken konnte.

Die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt störten die Gäste schon früh im Aufbau und ließen sie so kaum ins Kombinationsspiel kommen. Es dauerte ein wenig, bis auch Leipzig mal wieder gefährlich am gegnerischen Strafraum auftauchte. RB zeigte sich dann aber brutal effizient: Benedikt Gimber klärte eine etwas verunglückte Flanke direkt vor die Füße von Sesko, der an zwei Gegenspielern vorbei zur Führung traf.

Die zweite Halbzeit begann zerfahren. Zwei Zusammenstöße im Mittelkreis sorgten für längere Unterbrechungen, Lennard Maloney erwischte es dabei besonders schlimm. Kurz nachdem der Heidenheimer Mittelfeldregisseur mit einer Schulterverletzung vom Platz begleitet wurde, vergab Openda (56.) die große Chance aufs 2:0. Auf der Gegenseite machte es Dovedan besser und traf zum verdienten Ausgleich. Doch Openda schlug spät zurück, er schob den Ball nach einem schnellen Angriff zum Siegtreffer ein.