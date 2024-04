Der "Magier von Pulheim" wird gefeiert: "Die internationalen Pressestimmen zur deutschen Meisterschaft von Bayer 04 Leverkusen

ENGLAND

The Telegraph: "Bayer Leverkusen ist Meister der Bundesliga - der größte Erfolg im europäischen Fußball in dieser Saison und vielleicht auch in den nächsten Jahren."

Mirror: "'Neverkusen' gibt es nicht mehr. Die Bundesliga gehört ENDLICH Bayer Leverkusen."

Daily Mail: "Die T-Shirts waren bereits bedruckt. Rote Dämpfe erfüllten die Luft, als auf der Straße zur BayArena, an diesem Tag in 'Xabi Alonso Allee' umbenannt, ein Feuerwerk gezündet wurde. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist Bayer Leverkusen deutscher Meister."