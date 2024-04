Hoffenheim - FC Augsburg 3:1: TSG beendet FCA-Serie und unterstreicht Europacup-Ambitionen

15. Saisontor! Demirovic macht es nochmal spannend

Die ersatzgeschwächten Augsburger, bei denen Niklas Dorsch, Raphael Framberger, Robert Gumny, Elvis Rexhbecaj, Iago, Kevin Mbabu und Fredrik Jensen fehlten, begannen vor 28.881 Zuschauern in der Sinsheimer Arena abwartend. Die Hoffenheimer bestimmten in den ersten Minuten das Geschehen. Torchancen konnten sich die Gastgeber aber nicht erarbeiten.

In der 10. Minute sorgte Anton Stach per Direktabnahme aus der Distanz erstmals für Gefahr. Kurz darauf vergrößerten sich die personellen Schwierigkeiten der Augsburger. Kristijan Jakic musste raus, Tim Breithaupt kam für den Kroaten in die Partie (12.).

Auf die zunehmenden personellen Probleme folgte der Rückstand. Nach starker Vorarbeit von Kramaric und Pavel Kaderabek musste Weghorst nur noch den Fuß hinhalten. Es war das sechste Saisontor des Niederländers. Kurz darauf sorgte Kramaric per Schlenzer von der Strafraumgrenze für den TSG-Doppelschlag. Schiedsrichter Florian Exner (Münster) ließ in der Szene bei seinem Bundesliga-Debüt gut den Vorteil laufen.

Nach dem neunten Saisontreffer von Kramaric passierte lange Zeit nicht mehr viel, die TSG kontrollierte das Spiel über weite Strecken. In der 42. Minute hatte Ruben Vargas nach einem Schnitzer des Hoffenheimers David Jurasek dennoch das Anschlusstor auf dem Fuß. TSG-Torwart Oliver Baumann parierte stark.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte Augsburg die Schlagzahl. Arne Maier vergab schon nach wenigen Sekunden eine gute Chance. Kurz darauf scheiterte Arne Engels an Baumann (48.). In der 56. Minute traf Maier den Pfosten. Die Hoffenheimer bettelten mit ihren leichten Ballverlusten um den Gegentreffer, Demirovic tat ihnen den "Gefallen" - es war bereits das 15. Saisontor des Angreifers. Joker Bebou sorgte kurz nach seiner Einwechslung für die Entscheidung.