Für Hölzenbein: Eintracht Frankfurt entzündet das Publikum - Pfiffe sorgen für Ärger

So weit wollte der Trainer nicht denken. Der Sieg sei "für die Fans, damit sie zufrieden nach Hause gehen", sagte Toppmöller: "Wir wussten, dass wir in der Bringschuld sind aufgrund der Leistung in den letzten Wochen." Dies habe seine Mannschaft umgesetzt: "Wenn wir Emotionen zeigen, können wir das Publikum entzünden." Die Mannschaft sei in "Vorleistung gegangen, und die Fans haben super mitgezogen".

Das galt allerdings nicht für alle. "Ich kann es nicht nachvollziehen, man kann immer mal in Rückstand geraten", beschwerte sich Trapp über die Pfiffe. Es sei natürlich "nicht immer alles schön", aber auch "nicht immer einfach, alles perfekt zu machen".

"Wenn man die entscheidenden Duelle gewinnt", betonte aber Trapp, "dann sieht man, was hier im Stadion für eine Atmosphäre und Energie entstehen kann."