FC Augsburg vs. SV Werder Bremen 0:3: Pleite gegen den SVW! FCA lässt im Kampf um Europa erneut Federn

Mit ihrem Plan, die Außen zuzustellen zeigten sich die Norddeutschen immerhin defensiv stabil und zwangen Augsburg so meist in die Mitte, was den Gastgebern offensichtlich missfiel. Viel mehr als einen abgefälschten Abschluss von Arne Maier (30.) und einen Kopfball von Philipp Tietz (44.) brachte der FCA bis zur Pause nicht zustande, auf der Gegenseite kam Ducksch (45.) dem Führungstreffer noch am nächsten.

Auch die zweite Halbzeit begann mit mehreren Fouls - zum Glück für Bremen: Einen Freistoß von Ducksch verwertete Schmid am zweiten Pfosten ungestört per Direktabnahme zur Führung, die Werder natürlich in die Karten spielte. Bei einem der nun zahlreichen Gegenstöße brachte der zur Halbzeit eingewechselte Patric Pfeiffer Felix Agu im Strafraum zu Fall, den fälligen Elfmeter verwandelte Ducksch.