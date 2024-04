BVB, News und Gerüchte: Deutliche interne Kritik an Dortmund-Star - Süle schimpft nach Elfer-Chaos

© getty

BVB, News: Edin Terzic gegen Headsets für Schiedsrichter

Edin Terzic hat sich trotz der Verwirrung um das vermeintliche Elfmeter-Tor von Marcel Sabitzer gegen die Einführung von Headsets für Schiedsrichter ausgesprochen. "Das würde dem Fußball nicht gerecht werden. Fußball lebt davon, dass er dynamisch ist, dass es keine Unterbrechungen gibt und die Zeit angehalten wird. Was heute passiert ist, wird auch nicht mehr so häufig vorkommen", sagte der Trainer von Borussia Dortmund.

Der Großteil der Zuschauer im Stadion war völlig verwirrt, weil auch die Information auf der Leinwand knapp blieb. Hätte also eine Durchsage des Schiedsrichters, wie sie etwa beim American Football üblich ist, geholfen? Terzic glaubt das nicht: "Es wurden bei diesem Elfmeter so viele Sachen überprüft. Erst Abseits, dann, ob es überhaupt ein Elfmeter war. Und dann der vermeintliche Pfiff, der wahrscheinlich aus dem Publikum kam. Es ist nicht gar so leicht, das Ganze zu kommunizieren", sagte der Coach.

Und ohnehin: So ein Durcheinander werde so schnell nicht wieder vorkommen, so Terzic: "Wir hoffen es jedenfalls."