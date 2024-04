Der 2. Liga ganz nah: 1. FC Köln unterliegt Darmstadt 98

Verteidiger Christoph Klarer (57.) und Oscar Vilhelmsson (90.) trafen für die Gäste, und nun braucht der Vorletzte aus Köln in den verbleibenden vier Spielen schon ein kleines Wunder. Am kommenden Wochenende muss der FC beim FSV Mainz 05 antreten, der noch auf dem Relegationsrang 16 liegt, am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg antritt und sich deutlich absetzen kann.

Beim abgeschlagenen Schlusslicht Darmstadt hatte man schon vor dem Spiel von "Optimismus" auf "Realismus" umgestellt, so sagte es Trainer Torsten Lieberknecht - der allerdings allein im Sinne des Wettbewerbs keine Spiele herschenken will. Die Mannschaft sei "bereit, die Partien bis zum letzten Spieltag hochprofessionell anzugehen".