VfL Wolfsburg vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Alle Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga werden diese Saison von DAZN übertragen, so also auch VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach. Um 17 Uhr beginnen die Vorberichte mit folgendem Team:

Moderatorin: Lena Cassel

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sebastian Kneißl

Reporter: Benni Zander

Dabei könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr im linearen TV auf DAZN 1 einschaltet oder im Livestream über die Website oder App zuschaut. Für beide müsst Ihr allerdings das Paket DAZN Unlimited abonnieren.